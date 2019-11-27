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İstanbul Valiliği'nden öğretmenler için Funda Arar konseri 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 00:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda Funda Arar konseri düzenledi.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda Funda Arar konseri düzenledi. Arar şarkılarını öğretmenlerle birlikte seslendirdi.

İstanbul Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Bakırköy'de bulunan Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda, Funda Arar konseri düzenledi. İstanbul'daki her okuldan öğretmenlerin katıldığı konserde Funda Arar sevilen şarkılarını orkestrasıyla seslendirdi. Öğretmenler zaman zaman ünlü şarkıcıya telefonlarının ışıklarını açarak ve şarkıları söyleyerek eşlik etti.

“SİZ KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN ŞAHSINDA SAYGIYLA EĞİLİYORUM"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Funda Arar'a çiçek takdim etti. 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak sözlerine başlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Sizlerle buluşmamızda emeği geçen bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Funda Arar ve arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmenimiz… Başöğretmenimiz başta olmak üzere, görevi esnasında şehit olan öğretmenlerimiz, toprağın altında yatan meftun sevgisi gönüllerimizde olan bütün öğretmenlerimiz, yüz akıyla görevini yaptıktan sonra emekli olan, hayatta sağlık, sıhhat ve afiyetle sizlere, bizlere duasını eksik etmeyen muallimlerimiz ve hocalarımız. İstanbul'dan yurdumuzun dört bir tarafından 18 milyon gencimize fener olan siz kıymetli öğretmenlerimizin şahsında hürmetle, saygıyla eğiliyor, günümüz hayırlı olsun" dedi.

“BU AKŞAM HEP BERABER ÇOK EĞLENECEĞİZ"
Funda Arar açılış konuşmasını, “Çok güzelsiniz, şahanesiniz. İstanbul Valiliğinin düzenlediği bu Öğretmenler günü konserinde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bu vesileyle sayın valimiz Ali Yerlikaya ve eşleri Hatice Nur Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyoruz bizi sizlerle buluşturdukları için. Bu akşam hep beraber çok eğleneceğiz" şeklinde yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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