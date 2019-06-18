İstanbul Valiliğinden Onur Yürüyüşü'ne ret

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Taksim'de yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’ne izin çıkmadığını duyurdu. Valiliğin, "toplumsal tereddütlü grup" gerekçesiyle hiçbir alanda yürüyüşe sıcak bakmadığı belirtildi. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Onur Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.

Komite adına yapılan açıklamada 27'inci İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü için İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşme sonucunda ise 30 Haziran tarihinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirme taleplerinin "Taksim'de hiçbir gösteriye izin verilmediği gerekçesiyle" reddedildiği duyuruldu.

Basın açıklamasında, vali yardımcısının Taksim değil, İstanbul'da gerçekleşecek tüm açık alan eylemleri için "toplumsal tereddütlü grup" oldukları gerekçesiyle yürüyüşe sıcak bakılmadığını beyan ettiği belirtildi.

Komite adına açıklamayı yapan Beren Azizi ret kararı sonrası İstanbul'da "2019 yılı içerisinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenecek alanlar" olarak belirlenmiş Bakırköy için Valiliğe dilekçe verdiklerini ancak sürecin henüz sonuçlanmadığını belirtti.