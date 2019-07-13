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İstanbul Valiliğinden "orman yangını" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı'nda 10 Temmuz'da çıkan yangına iki çocuğun sebep olduğu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, üç gün önce Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, iki çocuğun sebep olduğunu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Temmuz'da Kartal Yakacık Yeni Mahalle'de bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter ile belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yangının çıkış sebebine ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş'nin, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Söz konusu çocukların, Çocuk Büro Amirliğine getirilerek, adli tahkikata başlandığı kaydedildi.

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aydos ormanı İstanbul Valiliği yangın

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