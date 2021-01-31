İstanbul Valiliğinden polisi alarma geçiren kovalamacaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı sırada polisin ateş açması sonucu durdurulan araçta 1’i yaralı 4 kişinin yakalandığı olaya ilişkin açıklamada bulunarak, yaralı ele geçirilen şüphelinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Esenyurt’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında, ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir araç kaçmaya başlamış ve Çatalca girişinde durdurulmak istenmiş ve şüpheliler aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya devam etmişti. Bunun üzerine yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polisin ateş açması sonucu durdurulmuş ve 1’i yaralı olmak üzere toplam 4 şüpheli ele geçirilmişti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis merkezine götürülmüştü. İstanbul Valiliği yaşanan bu olaya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak, yaralı ele geçirilen şüpheli E.Ç.’nin Çatalca Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt ilçemizde yapılan uygulama sırasında bir araç ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmıştır. Ekiplerimizce yapılan takip sonucu Çatalca ilçesi girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsü, aracı görevli ekiplerimizin üzerine sürerek kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs ta araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı E.Ç. adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan F.E., E.Ç., A.A.K.A. ve C.S. isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir.”

