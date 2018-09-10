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İstanbul Valiliği'nden rehin alma açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:53 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nden Pendik'teki rehin alma olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nden Pendik'teki rehin alma olayıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.

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