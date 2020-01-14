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  4. İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:04 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan “Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim” çalışmaları hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İstanbulluların duyarlılığı sayesinde 485 kişinin bakım, iaşe ve barınma hizmeti alması sağlandı" denildi.

İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan “Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim” çalışmaları hakkında basın açıklaması yaptı.

"485 VATANDAŞIMIZIN BARINMA HİZMETİ ALMASI SAĞLANMIŞTIR"

Yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda, 39 ilçemizin Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerimizin işbirliğiyle hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için başlatılan ’Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim’ çalışmasıyla, İstanbulluların duyarlılığı sayesinde 485 kişinin bakım, iaşe ve barınma hizmeti alması sağlandı. Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla İstanbul’da ilk kez 39 İlçe Kaymakamlığımızca belirlenen ve İstanbul Valiliği ile her ilçe Kaymakamlığımızın kendi sosyal medya ve internet sitesinde yer alan sabit telefon hattı, mesaj hattı numaraları ve sosyal medya aracılığıyla kaymakamlıklarımıza ulaşan İstanbullular tarafından yapılan bildirimler sonucunda; Arnavutköy ilçemizde 3, Ataşehir’de 15, Avcılar’da 4, Bağcılar’da 10, Bahçelievler’de 6, Bakırköy’de 13, Bayrampaşa’da 10, Beşiktaş’ta 25, Beykoz’da 2, Beylikdüzü’nde 18, Beyoğlu’nda 22, Büyükçekmece’de 8, Çatalca’da 1, Çekmeköy’de 1, Esenler’de 9, Esenyurt’da 2, Eyüpsultan’da 29, Fatih’de 66, Gaziosmanpaşa’da 7, Güngören’de 10, Kadıköy’de 77, Kağıthane’de 1, Kartal’da 5, Küçükçekmece’de 4, Maltepe’de 9, Pendik’te 21, Sancaktepe’de 4, Sarıyer’de 10, Silivri’de 8, Sultanbeyli’de 1, Sultangazi’de 1, Şile’de 3, Şişli’de 11, Tuzla’da 4, Üsküdar’da 49, Zeytinburnu’nda 16 olmak üzere, sokakta yaşayan toplam 485 vatandaşımızın bakım, iaşe ve barınma hizmeti alması sağlanmıştır. İstanbul’da bir ilki gerçekleştirerek güzel bir ekip çalışmasına imza atan Kaymakamlarımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyoruz. Tüm İstanbullulara ilgileri için, tüm belediyelerimize de işbirlikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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