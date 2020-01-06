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  4. İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem!

İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı ve korunmasıyla ilgili ek önlemler alındığını bildirdi. İstanbul Valiliği yapılan son dakika açıklamasında, "Bütün vatandaşlarımızdan alo 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak, kimsesizlerin ve bulundukları yerlerin bildirilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" denildi.

İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem!

Valilikten yapılan açıklamaya göre kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirlerin 08 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle kaymakamlıklara, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirildiği belirtilerek, yapılan hazırlıklar düzenli olarak gözden geçirilip, muhtemel aksaklıkların önlenmesi için ilave önlemler alındığı ifade edildi.

Alınan meteorolojik verilere göre bölgede kaydedilen soğuk ve yağışlı hava şartlarının bir süre daha İstanbul'u olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sokakta yaşayanların kötü hava şartlarından korunması ve bakım altına alınmaları için bütün vatandaşlarımızdan polis, zabıta veya sosyal hizmet ekiplerimize yardımcı olmalarını, ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak, bu durumdaki kimsesizlerin ve bulundukları yerlerin bildirilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği sokakta yaşayan insanlar

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