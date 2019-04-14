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İstanbul Valiliği'nden "şüpheli paket" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

Açıklamadan: - "Beyoğlu Şişhane Caddesi üzerindeki bir noktaya şüpheli paket bırakıldığı ihbarı üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerimiz sevk edilmiş ve kontrollü bir şekilde imha edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bulunan bir şüpheli paketin bomba imha uzmanlarınca kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Şişhane Caddesi üzerindeki bir noktaya şüpheli paket bırakıldığı ihbarı üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerimiz sevk edilmiş ve bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu şüpheli paket

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