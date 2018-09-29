İstanbul Valiliği'nden tropik fırtına uyarısı

İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği, tropik fırtınayla ilgili uyaradı bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre ; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgarın Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

