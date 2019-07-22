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İstanbul Valiliğinden yabancı uyruklular ve Suriyeli açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğu belirtilerek İstanbul’un geçici koruma kaydına kapalı olduğu aktarıldı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğu belirtilerek İstanbul’un geçici koruma kaydına kapalı olduğu aktarıldı. Açıklamada geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyruklu yabancıların, İçişleri Bakanlığının talimatı ile belirlenen illere sevk edildiği de vurgulandı.

İstanbul Valiliği İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu ve Suriyeliler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul’da ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli olmak üzere toplamda bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğu belirtilerek, “geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir” denildi.

“İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır”
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir. İlimizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların; yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ediyoruz. İlimiz otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, “yol izin belgesi” kontrolleri sürekli olarak yapılacak, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirler, kayıtlı olduğu illere geri gönderilecektir” denildi.
Açıklamada ayrıca “Valiliğimiz koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kesintisiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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