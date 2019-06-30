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İstanbul Valiliğinden "yangın" açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Hasdal Askeri Kışlası’nda ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.İstanbul Valiliği, Hasdal Askeri Kışlası’nda ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Hasdal Askeri Kışlası’nda ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, Hasdal Askeri Kışlası’nda ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangına 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden 16 araç, 52 personel ve 1 orman helikopteriyle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, “Orman Harekat ve İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışla mevkiinde saat 12.35’te ormanlık alanda çıkan yangına Orman Müdürlüğünden 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden 16 araç, 52 personel ve 1 adet orman helikopteriyle 12.45’te müdahale edilmiştir. Ayrıca Balıkesir’ den 1 adet orman helikopteri talebinde bulunulmuştur. Orman Harekat Merkezinin talebi üzerine TEİAŞ ve BEDAŞ idarelerince bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji kesilmiş ve bölgeye 2 adet ambulans sevk edilmiştir. Fıstık çamı ormanında yaklaşık 4 hektarlık alanda devam eden yangın kontrol altına alınmıştır. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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