HABER

İstanbul Valiliğinden yüksek gerilim hattı çalışmalarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği tarafından bazı ilçelerde yapılacak yüksek gerilim hattı çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "TEİAŞ 4.

İstanbul Valiliği tarafından bazı ilçelerde yapılacak yüksek gerilim hattı çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "TEİAŞ 4. Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan 154 kV, 1600 mm, XLPE Kartal GIS TM - İçmeler TM II yeraltı güç kablosuna 14.11.2019 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren yüksek gerilim uygulanacaktır. Yüksek gerilim kablosunun geçtiği aşağıdaki adreslerde, herhangi bir nedenle kazı yapılması, kabloya temas edilmesi yasak olup, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir.
Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması için, basın - yayın kuruluşlarımızın dikkatine saygıyla sunulur. 13.11.2019 saat 15.00
Pendik ilçesi:
Beyefendi Sk., İlkadım Sk., Akay Sk., Erenler Cad., Gönenli Mehmet Efendi Cad., Tevfik İleri Cad., D-100 Yanyolu, Selvi Cad., Aydınlı Yolu Cad., Ekol Sk., İbni Sina Cad., Işık Sk., Kafkasya Sk., Necip Fazıl Cad., Kanuni Sultan Süleyman Cad., Sahil Bulvarı, Tersane Kavşağı, Bağdat Cad., D-100 Yanyolu, Adap Sk., Uygar Sk., Hafızlar Sk., Gölet Sk., Necmettin Erbakan Caddesi
Tuzla ilçesi:
Necmettin Erbakan, Balkan Sk., Bilgili Sk., Marmara Cad., Batu Sk., Yeşil Dere Cad., Fedakar Sk., Tuzla Sanayi Bölgesi" ifadeleri yer aldı.

O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti
Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktıEski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı
Öldürülen kızın cinayet şüphelisi baba ve oğul adliyedeÖldürülen kızın cinayet şüphelisi baba ve oğul adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ürdünlü çocuğa tokat atan sanık, tahliye edildi

Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! Flaş gelişme

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

Berkin Elvan davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.