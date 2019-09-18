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İSTANBUL - VALİLİK: 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ,  2 İTFAİYECİ PATLAMADA YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

İstanrbul DHA - İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini  2 itfaiyecinin ise patlamada yaralandığını açıkladı.

İstanrbul DHA - İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini 2 itfaiyecinin ise patlamada yaralandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkililerinden alınan bilgilere göre; Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40'sıralarında yangın meydana gelmiştir. Sözkonusu yangına; itfaiye, 112 ACİL, AFAD KBRN ve UMKE KBRN ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edilmektedir. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir.
Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır"

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