HABER

İSTANBUL- VALİLİK :  (ORMAN YANGINI GÖZALTISI) ŞÜPHELİNİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

  İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, " Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A.

Haber: Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, " Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.
Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı.
Bu arada İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Cep telefonu görüntüsündeki şüpheli
-Dün çekilen görüntüler

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Çölyak hastaları için glutensiz aşureÇölyak hastaları için glutensiz aşure
Mağaradan gelen lezzetMağaradan gelen lezzet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

Son dakika! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.