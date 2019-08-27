HABER

 İSTANBUL - VALİLİKTEN "KAYIP SUUDİ KADIN" AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşlar tarafından yapılan "Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşlar tarafından yapılan "Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15 Ağustos'ta müracaat eden Suudi Arabistan uyruklu A.M.A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul'da, eşinin 14 Ağustos'ta kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde;
1- Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı,
2- 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği,
3- Ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde “Bilgi Sahibi" sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır"

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt açtıİhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt açtı
Zimbabve'den geldi Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdıZimbabve'den geldi Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Rus turistin kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

Rus turistin kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Son dakika... Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Şafak vakti düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.