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İSTANBUL VALİLİKTEN MSÜ SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "ÖSYM Başkanlığınca, 07.04.2019 Pazar günü yapılacak 2019-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı nedeniyle sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile 2 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir." denildi.
Açıklamada, "Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında;
Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

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