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İSTANBUL- VALİLİKTEN YAĞMUR AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul’da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi

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