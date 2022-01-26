HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valisi açıklandı: İşte İstanbul'da karla mücadelede son durum

İstanbul Valisi açıklandı: İşte İstanbul'da karla mücadelede son durum

26.01.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kenti etkisi altına alan karla mücadelede 5 bin 190 araç ile 17 bin 894 personelin görev aldığını ve mahsur kalan 8 bin 261 kişiye konaklama hizmeti verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi açıklandı: İşte İstanbul'da karla mücadelede son durum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kentteki karla mücadele yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşarak, görev alan ekiplere teşekkür etti.

İŞTE SON DURUM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından mega kenti etkisi altına alan kar yağışında, yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı. Vali Yerlikaya, karla mücadele için sahada görev alan ekiplere teşekkür ettiği paylaşımında şu bilgilere yer verdi: “İstanbul’da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Silahlı soygun için girdiler, kimse umursamadıSilahlı soygun için girdiler, kimse umursamadı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.