İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitlerinin ailesi ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yerlikaya, konuşmasında, “Bugünümüzü ve geleceğimizi şehitlerimize, gazilerimize, milletimizin kahraman duruşuna borçluyuz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeği Yeşilköy'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde yapılan yemeğe çok sayıda 15 Temmuz Şehidi yakını, gaziler, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve çok sayı idari ve mülki amir katıldı. Film gösterimi ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bu sırada salonunda bulunan bazı şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

“TÜRKİYE MEYDANLARDA TEK YUMRUKTU"

Daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya salonda bulunanlara hitap etti. Kalkışma gecesi şehit olanların yakınlarına başsağlığı, gazilere de Allah'ta şifa dileyerek başlayan Yerlikaya, “15 Temmuz'un 3. Yılını idrak ediyoruz. Yaramız hâlâ çok taze. Yaramız hâlâ çok derin. Türkiye'nin en uzun gecesini 3 yıl önce yaşadık. O karanlık gecede FETÖ'cü hainler iş başındaydı. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal girişimiydi. Asker kılığına girmiş katiller, vatanımızı işgale yeltendi. Gazi Meclisimizi bombaladılar. Külliyeyi bombaladılar. Sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldılar. Cumhurbaşkanımızın canına kast ettiler. Ankara'daki özel harekat dairesinde kahramanlarımızı şehit ettiler. Bizim tanklarımızı, bizim uçaklarımızı, bizim silahlarımızı, bize çevirdiler. Üzerinde muskadan başka bir şey taşımayan kardeşlerimizin üstüne yaylım ateşi açtılar. İstanbul'da; 99 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. 1029 kardeşimiz vatan için serden geçti. O gece 251 kez şehit düştük. 2 bin 757 kez gazi olduk. 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak' diyen bir milleti, sindirebileceklerini sandılar. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana çıktı. Öldüremeyecekleri kadar çoktuk. Kiminiz Köprüde... Kiminiz Saraçhane'de... Kiminiz Vatan'da... Türkiye meydanlarda tek yumruktu.“ diye konuştu.