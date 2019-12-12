İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mehmetçiğin harekat sonrası bölge halkının sevgilisi olduğuna değinen Yerlikaya, "Tıpkı bu resimde olduğu gibi bir asker ancak bu kadar yöre halkının sevgilisi olabilir, güvenini kazanabilir. Bunun sadece bizim değil, tüm dünyanın, bütün milletlerin beğenisini, takdirini kazanan bir enstantane olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Haber" kategorisinde Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Yerlikaya, tercihini "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" ve "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Milliler asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Yerlikaya, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilerek oylamaya sunulan 51 fotoğrafı inceleyerek, AA İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'dan bilgi aldı.

"Yaşam" kategorisinde kandil akşamı ve Türk bayrağının yer aldığı güzel bir fotoğraf olduğunu, bunun için tercihini bu yönde kullandığını söyledi.

Yerlikaya, "Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerinin asker bir millet olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda tüm milletin dualarının Mehmetçikle olduğunu hatırlattı.

Sınırlarında terör oluşumu istemediklerini, o bölgenin asıl sahiplerinde olması için mücadele ettiklerini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bunu tüm dünyaya ifade ettik, söyledik. Milli maçımızda, milli duyguların en yoğun olduğu atmosferde, askerlerimize dualarımızı, onlarla beraber olduğumuzu ifade etmek için asker selamı yaptık. Bizi daha iyi tanısalar 'Her Türk asker doğar.' fikrini anlasalar, bu hürmet ve sevginin ne anlama geldiğini çok daha iyi anlarlardı."

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