İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binaya ilişkin kriz merkezinin oluşturulduğu okul önünde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya, "Arama kurtarma çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde bütün enkazı, arama kurtarma noktasında bütün enkazı bitirmek istiyoruz. Saat 23.00 itibariyle olayın gerçekleşmesinden 7 saat sonra; 1'i ağır olmak üzere, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 2 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor. Sevindirici bir haber vereyim Muhammed Alemdar'ımız 9 yaşında kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim inşallah en kısa sürede onu oradan kurtaracağız. 2 kişi ile daha konuşuluyor inşallah onları da çıkarıp hastanelere sevk edeceğiz. Hepimiz bu arama kurtarma çalışmalarının bitmesi için buradayız, inşallah sevindirici haberler alırız, buradayız uyumak yok." dedi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada basın mensuplarına verilen basın açıklamasında kimlikleri tespit edilen yaralılar şöyle sıralandı: