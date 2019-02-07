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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binaya ilişkin kriz merkezinin oluşturulduğu okul önünde açıklamalarda bulundu.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binaya ilişkin kriz merkezinin oluşturulduğu okul önünde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya, "Arama kurtarma çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde bütün enkazı, arama kurtarma noktasında bütün enkazı bitirmek istiyoruz. Saat 23.00 itibariyle olayın gerçekleşmesinden 7 saat sonra; 1'i ağır olmak üzere, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 2 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor. Sevindirici bir haber vereyim Muhammed Alemdar'ımız 9 yaşında kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim inşallah en kısa sürede onu oradan kurtaracağız. 2 kişi ile daha konuşuluyor inşallah onları da çıkarıp hastanelere sevk edeceğiz. Hepimiz bu arama kurtarma çalışmalarının bitmesi için buradayız, inşallah sevindirici haberler alırız, buradayız uyumak yok." dedi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada basın mensuplarına verilen basın açıklamasında kimlikleri tespit edilen yaralılar şöyle sıralandı:

Bezmialem Dragos Hastanesi'nde tedavisi süren 13 yaşındaki Hilal Tuana Alemdar'ın genel durumu iyi.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren, 23 yaşındaki Halil İbrahim Alemdar, ameliyat olan Alemdar'ın genel durumu iyi.

Ameliyat olan 47 yaşındaki Adem Alemdar, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halen yoğun bakımda.

44 yaşındaki Safiye Alemdar'ın Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatı sürüyor.

77 yaşındaki Adile Oral, 37 yaşındaki Nazan Tekgöz ve 56 yaşındaki Güler Yılmaz'ın da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürerken genele durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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