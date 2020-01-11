İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu.
YORUM YAP0
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu.