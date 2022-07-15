İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

İstanbul Valisi Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yerlikaya paylaşımında "15 Temmuz gecesi Türkiye Aşkına meydanlara çıkan, milli iradeye, demokrasiye ve bağımsızlığımıza sahip çıkan yüzbinlerce koca yüreğe selam olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE DUA

Edirnekapı Şehitliğinde şehitler için dua eden Yelikaya "Bugün 15 Temmuz'un 6. yılı. O karanlık gecede 252 vatandaşımız Türkiye Aşkına, Vatan Uğruna şehit oldu. Aziz şehitlerimizi Edirnekapı Şehitliği'nde mezarları başında dualarla andık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun inşallah". dedi.





