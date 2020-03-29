İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

Meydanlarımızı kuşlara,

sahilimizi martılara bıraktık.



Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve

sevdiklerimizle paylaşmak için,

Sağlığın,

ailen, sevdiklerin,

İstanbul ve

ülkemiz ???????? için...

#48SaatHiçÇıkma ????#EvindeKalİstanbul ???? pic.twitter.com/QmkwmEPK2F — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarının ardından boş kalan meydanların ve sahillerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kaya paylaşımında, “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için” ifadelerini kullandı.

