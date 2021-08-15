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  4. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı açıklaması: 'Yüzde 90' diyerek duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı açıklaması: 'Yüzde 90' diyerek duyurdu

15.08.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşılama oranları ile ilgili Twitter'da açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 65 yaş üstün vatandaşlar için aşılanan kişi sayısının yüzde 90 oranına ulaştığını duyurdu. "Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı" diyen Vali Yerlikaya'nın o paylaşımı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı açıklaması: 'Yüzde 90' diyerek duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstünün aşılanma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek,"Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı" dedi.

ORAN YÜZDE 90'A ULAŞTI!

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu. 1.doz 8.127.455, 2.doz 5.901.701, 3.doz 904.411. Toplam 14.933.567 doz aşı yapıldı. Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı" ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA

DHA

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İstanbul
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