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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Ayasofya ve çevresindeki hazırlıklarla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Ayasofya yarın ibadete açılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın için alınan önlemlere ilişkin açıklamalarında bulundu. Vali Yerlikaya, 'Hazırlıklarımızı tamamladık. Gelen vatandaşlarımızdan bu 4'üne önem vermesini istiyoruz. Maske, seccade, sabır anlayış. Kadınlar için 2 erkekler için 3 alan belirlendi. ' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Ayasofya ve çevresindeki hazırlıklarla ilgili açıklama

Ayasofya yarın ibadete açılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın için alınan önlemlere ilişkin açıklamalarında bulundu. Vali Yerlikaya, 'Hazırlıklarımızı tamamladık. Gelen vatandaşlarımızdan bu 4'üne önem vermesini istiyoruz. Maske, seccade, sabır anlayış. Kadınlar için 2 erkekler için 3 alan belirlendi. ' dedi.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları;

Ayasofya Camimizi yarın cuma namazı ile birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla yad ediyorum.

86 yıl ibadetsiz kalan mabedi, ibadetle buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere, şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.

Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşların yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.

Misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılıyor. Cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan alana gelinecek. Kontrol noktalarında polis tarafından arama yapılacak. Misafirlerimizin el ve sırt çantası getirmemelerini rica ediyoruz.

Namaz kılınacak alanlara misafir girişleri yarın sabah 10:00'dan itibaren sağlanacak. Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, toplam 101 ambulans görev yapacak.

İl dışından gelen misafirler için park yeri olarak Yenikapı etkinlik alanı tahsis edilmiştir. Misafirlerimiz Yenikapı'dan ücretsiz taşınacak. 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşılacak.

Bütün misafirlerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz.

Ayasofya Camii sabaha kadar açık olacak.

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