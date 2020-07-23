İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Ayasofya ve çevresindeki hazırlıklarla ilgili açıklama

Ayasofya yarın ibadete açılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın için alınan önlemlere ilişkin açıklamalarında bulundu. Vali Yerlikaya, 'Hazırlıklarımızı tamamladık. Gelen vatandaşlarımızdan bu 4'üne önem vermesini istiyoruz. Maske, seccade, sabır anlayış. Kadınlar için 2 erkekler için 3 alan belirlendi. ' dedi.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları;

Ayasofya Camimizi yarın cuma namazı ile birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla yad ediyorum.

86 yıl ibadetsiz kalan mabedi, ibadetle buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere, şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.

Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşların yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.

Misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılıyor. Cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.