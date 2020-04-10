İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” dedi.

????Bu gece saat 24:00 ile



????12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında;



????İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın,



????SOKAĞA ÇIKMALARI YASAKLANMIŞTIR. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2020



