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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 22:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” dedi.


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