İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tarihi Vaniköy Camii ile ilgili açıklama

İstanbul'un sayılı yalı camilerinden biri olan 350 yıllık Vaniköy Camii, restore edilecek. Caminin aslına uygun şekilde restore edilmesi için İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında cami bahçesinde protokol imzalandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yapılacak restorasyon projesi ile ilgili bilgi verdiği basın toplantısına Mehmet Vani Vakfı Maliki Uğur Vanioğlu, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz de katıldı. 700 gün içinde tamamlanması beklenen rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarını Kalyon Vakfı üstlendi.

“BURASI BİR CAMİ OLARAK ASLINA UYGUN ŞEKİLDE İHYA EDİLECEKTİR"

Caminin 2 yıl içinde restore edileceği bilgisini veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Pazar günü öğlen saatlerinde hepimizi derinden üzen bir yangın meydana geldi. İstanbul ve Boğaz'ın en güzel yapılarından birisi olan, önünde bulunduğumuz Vaniköy Camii maalesef yandı. Bildiğiniz gibi yangına kısa sürede müdahale edildi. Karadan denizden yangını söndürmek için ekiplerimiz seferber oldu. Ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şükür can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının söndürülmesinde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından malumlarınız olduğu üzere az evvel bir basın açıklaması yayınlandı. Ecdadımızın hepimize mirası olan tarihi eserlerimiz, medeniyetimizin bize emanetidir. Onları layık oldukları şekilde korumak ve geleceğe taşımak üzerimizdeki en büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu Vaniköy Camii için derinden hissediyoruz. Onun için hiç vakit kaybetmedik, kaybedemeyiz. Bugün bunun için buradayız. Şunu özellikle belirtmeliyim ki; Bu güzel caminin yanması, biliyorum ki herkesi çok etkiledi. Çok sayıda 'Acaba yeniden bu eseri ihya etmek mümkün olacak mı?' sorusu soruldu. İstanbul sevdalıları bu soruyu sormaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, yangının çıkış anından itibaren konuyu yakından takip ediyor. İstanbul'un siluetinin kıymetli bir parçası olan bu güzel camimiz için, çok sayıda İstanbullu kardeşimizden 'İnşallah aslına uygun şekilde hemen ihya edilir' temennisini aldık. Bu temenniyi gerçeğe dönüştürmek için birazdan imza atacağız. İstanbullular ve herkes rahat olsun. Burası bir cami olarak vakıf eseridir. Ve bir cami olarak, aslına uygun şekilde, Allah'ın izniyle ihya edilecektir."