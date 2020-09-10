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  4. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evde izolasyonu ihlal eden toplam 526 kişiye ceza verildiğini açıkladı. Karantina ihlali yaptığı tespit edilen 440 kişiye toplam 1 milyon 401 bin 840 TL para cezası verildiği öğrenildi. Öte yandan 86 kişi hakkında da 'Toplum sağlığını ihmal etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası

İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu kaydetti. Ortalama filyasyon süresinin 16'dan 15 saate düşürüldüğünü kaydeden Yerlikaya, "Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı" bilgisini verdi.

1 MİLYON 401 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul'da 4 günde evde izolasyonu ihlal edenlere toplam 1 milyon 401 bin 840 TL para cezası kesildi. Öte yandan 86 kişiye de 'Toplum sağlığını tehlikeye düşürmekten' suç duyurusunda bulunuldu.

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