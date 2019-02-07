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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Enkaz altındaki Havva isimli kızımızla arama kurtarma ekipleri az önce konuştu"

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken bina ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, "Enkaz altındaki Havva isimli kızımızla arama kurtarma ekipleri az önce konuştu" dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken binanın olduğu yerde sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken bina ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, "Enkaz altındaki Havva isimli kızımızla arama kurtarma ekipleri az önce konuştu" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken binanın olduğu yerde sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Çevredeki binalar boşaltıldı. Birinin durumu farklı. Enkazın hemen yanındaki Yunus apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mühendisleri lazer yöntemiyle bu binanın anbean durumunu kontrol altında tutuyorlar. Arama kurtarma ekiplerimizin güvenliği, çevredeki vatandaşlarımızın güvenliği için bunu yapmak zorundayız. Üç kere kısa süreli de olsa arama kurtarma faaliyetlerine ara verdik. Ama hemen bunu netleştirip risk tahlilini yapar yapmaz çalışmalar başladı. Gece saat 02.00’de yaptığımız basın açıklamamızdan beri kurtarma faaliyetlerinde bir cana ulaşamadık. Az süre önce Havva isimli kızımızla ekiplerimiz konuştu" dedi.
Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu sürekli takip ettiğini ve desteğini eksik etmediğini söyleyerek, "Herkesin kalbi duası burada. Sizler aracılığıyla başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

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