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İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA GAZİLER İLE BİR ARAYA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 23:26 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yemek düzenledi.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yemek düzenledi. Gazilere yaptığı konuşmasında Vali Yerlikaya, “Vali kardeşiniz, sizlerin daima yanında, daima hizmetkârınızdır" dedi.
19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan gazilere yemek programı düzenledi. Geceye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve aileleriyle birlikte yaklaşık 800 gazi katıldı.
Yeşilköy'de bulunan bir otelde gerçekleşen program, Eminönü Yeni Camii imam hatibi Ferruh Muştuer'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İstanbul Valiliği'nin Gaziler günü için hazırladığı film izlendi. Kimi davetli film gösterisi sırasında cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetti.

“TÜRKİYE SON KALE, SON VATANDIR"
Gaziler Günü yemeğinde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bizler; Ya şehit oğlu şehit ya da gazi oğlu gaziyiz. Dün, Çanakkale'de, Kurtuluş Harbi'nde vatan için cephedeydik. Bugün; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin'de, Cerablus'da, El Bab'tayız. Vatana kast eden nice hayasız akını, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin göğsünde söndürdük. Çünkü Türkiye son kale, son vatandır. Şehitlerimizin kanıyla ıslanan bu topraklar; Anadır, yârdır, içimize çektiğimiz nefestir. Anadan, yardan, serden geçeriz, vatandan asla ve kat'a vazgeçmedik, vazgeçmeyiz. Vatana, bayrağa, ay yıldızlı hilale kim yan gözle bakarsa, 7'den 70'e; topyekûn Mehmetçik oluruz. Bu milletin sadece erkeği değil, kadını da kızları da hatta çocukları da gazidir" İfadelerini kullandı.

“İSTANBUL'DA 6 BİN 325 GAZİMİZ VAR"
Vali Yerlikaya, “İstanbul'da 6 bin 325 gazimiz var. Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan,
toprağın altında yatan gazilerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun. Gazilerimizle aramızdaki bağı daha da güçlendiren tüm derneklerimize; başkan, yönetici ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Vali kardeşiniz, sizlerin daima yanında, daima hizmetkârınızdır" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmalarının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, şehitler ve gaziler için dua etti. Ali Yerlikaya gelen davetlileri, tek tek tokalaşarak uğurladı.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan detaylar
-Kuran-ı Kerim tilaveti
-Gaziler Günü için düzenlenen film gösterimi
-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması
-İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalının duası
-Dua edenlerden detay
-Vali Yerlikaya'nın davetlileri uğurlaması

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