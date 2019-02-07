HABER

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular."

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

IHAAW104601-ASA/07-02-2019 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular." 07.02.2019 10:46:01 TSI NNNN

IHAAW104601-ASA/07-02-2019

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular."

07.02.2019 10:46:01 TSI
NNNN

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Adana’da suç örgütüne operasyon: 29 gözaltıAdana’da suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
Minibüs ile otomobil çarpıştı; sürücüler ağır yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı; sürücüler ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.