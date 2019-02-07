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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10’a ulaştı"

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 19:28 | Son Güncelleme

IHAAW192125-ASA/07-02-2019 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10’a ulaştı" 07.02.2019 19:21:25 TSI NNNN

IHAAW192125-ASA/07-02-2019

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10’a ulaştı"

07.02.2019 19:21:25 TSI
NNNN

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