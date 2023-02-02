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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şikayetçi oldu! 'Manevi oğluyum' deyip dolandırıcılık yaptı... Şüpheliye 10 yıl hapis istendi

02.02.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı oldu. Üstelik bu kez dolandırıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullandı. Vali Yerlikaya'nın manevi oğlu olduğunu söyleyip yardımcı olacağı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliyi tanımayan Vali Yerlikaya'nın Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu öğrenildi. Şüphelinin para talep ettiği kişinin, banka hesabına 9500 TL gönderdiği, elden de 5 bin TL verdiği belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şikayetçi oldu! 'Manevi oğluyum' deyip dolandırıcılık yaptı... Şüpheliye 10 yıl hapis istendi

Akılalmaz yöntemlerle dolandırıcıların vatandaşları mağdur ettiği pek çok dolandırıcılık haberi gelirken bu defa bir şüpheli dolandırıcılıkta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullandı. Şüpheliyi tanımayan Vali Yerlikaya, şikayetçi olurken şüphelinin 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelinin yardımcı olma vaadiyle bir vatandaştan para aldığı ve aynı zamanda kendisinin Vali Yerlikaya'nın manevi oğlu olduğunu söylediği öğrenildi. İşte akıllara durgunluk veren olayın tüm ayrıntıları...

VALİ YERLİKAYA'NIN MANEVİ OĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ! PARA TALEP ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli E.O.'nun şikayetçi B.Ş.'ye Sarıyer'de teknesini sahile bağlaması konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine şikayetçi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın manevi oğlu olduğunu da söyleyerek para talep eden şüpheli E.O.'ya 24 Kasım 2022'de banka hesabına üç parça halinde 9 bin 500 TL gönderdi. Şikayetçi B.Ş. 5 bin TL'yi de elden verdi ancak şüpheli, aldığı para karşılığında vaat ettiği hiçbir yardımı gerçekleştirmedi.

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VALİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, şüpheliyi tanımayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın avukatı aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu kaydedildi.

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ŞÜPHELİ, SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesi alınan şüpheli E.O.'nun kendisini valinin manevi oğlu olarak tanıtmadığını belirterek suçlamaları reddettiği iddianamede yer aldı. İddianamede, şüphelinin hileli eylemleriyle şikayetçiyi aldattığı gerekçesiyle "Kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli E.O., önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. (DHA)

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