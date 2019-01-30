Uyuşturucu ile Mücadele toplantısında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kendilerinden MOBESE kamera isteyen muhtarlara seslenerek, UYUMA mobil uygulaması aslında bir MOBESE hizmeti veriyor. İhbar, hatırlatmak, uyarmak sizden çalışmak güvenlik güçlerimizden, bizden” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında “Uyuşturucu İle Mücadele” toplantısı yapıldı. Haliç Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Vali Yerlikaya’nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, İlçe kaymakamları, mahalle muhtarları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

“Bağımlılıkla mücadele, evet, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, bir vatan görevidir”

Uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bağımlılıkla mücadele, evet, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, bir vatan görevidir. İçişleri Bakanımızın terör, eşittir uyuşturucu, sözüyle başlayan süreçte 11 bakanımızın imzasıyla 2016-2018 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Eylem planı hayata geçirildi. 2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı Ve Strateji Belgesi ile toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak ifadesiyle nihai amaç ve bu nihai amaca giden hedefler tek tek belirlendi. Bu anlamda İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu oluşturuldu. 2018 yılında bu anlamda yapılan toplantılarda alınan kararların bütün paydaşlarımızla birlikte koordinasyon ve takip içerisindeyiz. Ülke olarak, devlet olarak bu hedefe adım adım ilerliyor, uygulamayı adım adım takip ediyoruz. Devletimizin kararlılığı ile uyuşturucu ile mücadele eylem planı stratejisi güçlü bir şekilde işlemektedir. İster transit, ister tüketime yönelik olsun uyuşturucu ile mücadelede İstanbul’umuzda çok önemli mesafeler alındı. 2016-2018 yıllarını kapsayan yıllarda jandarma ve emniyetimizin rakamları bunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.

“Güvenlik güçlerimizin çalışmaları göğsümüzü kabartmaktadır”

Yıllara göre operasyon ve ele geçirilen uyuşturucu rakamlarını paylaşan Yerlikaya, “Bu rakamlar, jandarma ve emniyetimizin ortak rakamları; 2016 yılında narkotik olay sayısı 20 bin 406 iken 2018’de 46 bin 153’e ulaşmış. Sahaya baskı uygulamışız bu artmış. 2016’da şüpheli şahıs işlem sayısı 30 bin 695’ten 2018’de 64 bin 315’e ulaşmış. Peki tutuklanan sayısı ne olmuş. 2016’da 2 bin 843 kişi tutuklanmış, 2018’de bu karam 6 bin 110 olmuş. Uyuşturucu madde, miktar olarak, kilogram olarak 2016’da 6 bin 851 kilogram, 2018’de 11 ton 913 kilogram olmuş. Uyuşturucu hap, adet olarak, 2016’da 1.3 milyon, 2018’de bu rakam yaklaşık 7 milyon olmuş. 6.9 milyon olmuş. Bunlara ilaveten Gümrük Muhafaza baş Müdürlüğümüz 2018 yılında İstanbul’umuzdaki tüm gümrük kapılarında yaklaşık 148 milyon lira değerinde 1 ton 36 kilogram uyuşturucu madde ele geçirmiş. 99 vatandaş hakkında da adli işlem yapmış. Bugün itibariyle İstanbul’daki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 36 bin 597. Şimdi buraya dikkat. Bu rakamın 9 bin 145’i yani toplam hükümlü ve tutuklunun 4’te biri, yüzde 25’i uyuşturucu ile ilgili alınan hükümlü ve tutuklular oluyor. Bu noktada güvenlik güçlerimizin sadece İstanbul’da değil ülke çapında, hatta komşu ülkelere uzanan çalışmaları göğsümüzü kabartmaktadır” şeklinde konuştu.

“2016-2017-2018’de okullarımızın çevresinde işlenen suç ve suçlularla mücadele rakamlarımızı da binli rakamlara indirdik”

2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde yine İçişleri Bakanlığımız ülke çapında bir program başlattı. Öncelikli riskli durumda olan okullarımız tespit edildi. Oradaki okul idarelerimize de il emniyet müdürlüğümüz o okullara 450 polis verdi. Ve devamlı birbirleriyle okul çevresi güvenlik istişareleri yapmaktalar. Peki bunların farkını gördük mü? Evet gördük. 2016-2017-2018 yılları arasında okullarımızın çevresinde işlenen suç ve suçlularla mücadele rakamlarımızı da binli rakamlara indirdik. 6 bin 314 okul, 2018’de binli rakama inmiş. Yeterli mi? Allah’ın izniyle bunların tamamını minimize etmek bizim, sizlerin ve güvenlik güçlerimizin hedefi” dedi.

“AMATEM merkezlerimiz ülkemiz madde bağımlılığı tedavisinin yaklaşık yüzde 26.49’unu tedavi etti”

İlimizde Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları Tedavi ve Araştırma Merkezimiz (AMATEM) ,Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM)’de yapılan uygulamaları da sizlerle paylaşmak istiyorum diyen Yerlikaya, “ 2018 yılında ilimizde AMATEM merkezimizde 70 bin 808, ÇAMATEM merkezlerimiz de 6 bin 36 poliklinik başvurusunu kabul etti. bu hizmetiyle AMATEM merkezlerimiz ülkemiz madde bağımlılığı tedavisinin yaklaşık yüzde 27, 26.49’unu tedavi etti. ÇAMATEM merkezlerimiz de ülkemizde bu noktadaki oranı yüzde 57. Geçtiğimiz yıl AMATEM’lerimiz 2 bin 854, ÇAMATEM merkezlerimiz 343 hastayı yataklı tedavi etmek suretiyle hamdolsun uyuşturucudan arındırdı. AMATEM merkezlerimizin Türkiye arındırma hizmeti içerisindeki yeri payı yüzde 18, ÇAMATEM merkezlerimizin payı ise yüzde 41” ifadelerini kullandı.

“İhbar, hatırlatmak, uyarmak sizden çalışmak güvenlik güçlerimizden, bizden”

Uyuşturucu ile mücadele için aplikasyon olarak uygulamaya koyulan (UYUMA) uygulamasından da bahseden Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu ile mücadele konusunda bir aplikasyonu var. Mobil telefon uygulaması. Uyuşturucu ile mücadele ihbar mekanizmasını kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir yöntem, biliyorsunuz yakın bir zaman önce faaliyete geçti. Lütfen bu uygulamayı kullanalım, destek olalım, bu mücadele hep birlikte gören gözler, işiten kulaklar ve söyleyen diller olmamıza imkan sağlıyor. Kıymetli muhtarlarım. Bizden MOBESE kamera talepleriniz var ve bu haklı bir talep. Bunları imkanlar, fırsatlar dahilinde arttırmak da bizim hedefimiz. Ama 959 muhtarımız ve 15 milyon hemşehrimiz UYUMA mobil uygulamasıyla aslında bir MOBESE hizmeti veriyor. Onların kişi mahremiyetini de biz burada muhafaza ediyoruz. İhbar, hatırlatmak, uyarmak sizden çalışmak güvenlik güçlerimizden, bizden” dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, “Uyuşturucunun bir savaş malzemesi gibi kullanıldığı bir dünyada bizlerin daha uyanık, daha tedbirli, daha kararlı olmamız gerekiyor. İşte bizler Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak devletimizin her kademeleriyle işbirliğine girerek, bu işbirliği ile mücadele etmeye çalışıyoruz. 2 alanda mücadelemizi sürdürüyoruz, birinci alan önleme faaliyetleri, yani gençlerimizin ve çocuklarımızın bağımlılık yapıcı maddelere ve olaylara karşı dirençli olmalarını sağlamak, ikincisi ise rehabilitasyon ve pisikososyal destek faaliyetleri” diye konuştu.

