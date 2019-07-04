İstanbul’un 2019 turizm raporu açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11’lik bir artış yakaladık. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa’da üçüncü, dünyada ilk 10’da. Hedefimiz dünyada ilk 3’e girmektir" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Turizmde son 5 yılın rekor turist sayısına ulaşan İstanbul’un 2019 turizm raporu açıklandı. Vali Yerlikaya, İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayarak son beş yılın en yüksek rekorunu kırdığını turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttığını İstanbul, turizmde 2019 yılında 15 milyon turist hedefine hız kesmeden ilerlediğini belirtti.

Raporla ilgili güncel verileri paylaşan İstanbul Valisi Yerlikaya, “2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüze 11’lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya’dan. Almanya’yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuz var. 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa’da 3., dünyada ilk 10’da” dedi.