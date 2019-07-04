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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:“2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul’un 2019 turizm raporu açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:“2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık"

İstanbul’un 2019 turizm raporu açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11’lik bir artış yakaladık. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa’da üçüncü, dünyada ilk 10’da. Hedefimiz dünyada ilk 3’e girmektir" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Turizmde son 5 yılın rekor turist sayısına ulaşan İstanbul’un 2019 turizm raporu açıklandı. Vali Yerlikaya, İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayarak son beş yılın en yüksek rekorunu kırdığını turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttığını İstanbul, turizmde 2019 yılında 15 milyon turist hedefine hız kesmeden ilerlediğini belirtti.

Raporla ilgili güncel verileri paylaşan İstanbul Valisi Yerlikaya, “2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüze 11’lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya’dan. Almanya’yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuz var. 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa’da 3., dünyada ilk 10’da” dedi.

“Hedefimiz ilk 3”
İstanbul’un birkaç saatlik uçuşla dünyanın yarısına ulaşma kabiliyeti olduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, “İstanbul Havalimanı, HUB kimliğimizi çok daha güçlendirdi. Otellerimiz, yatak kapasitemiz, konaklama, servis ve hizmet kalitemizle dünyada 1 numarayız. Ücret politikalarımız çok rekabetçi. Bütün bunlar, İstanbul’umuzu bütün turizm çeşitlerinde eşsiz haline getirmektedir. Hedefimiz, tüm turizm başlıklarında ve ziyaretçi sayısında ilk 3’tür. Başaracağız İnşallah” ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, hedefleri gerçekleştirmek için şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarının altını çizdi. Türkiye’yi ziyaret eden her 100 kişiden 42’sinin İstanbul’a geldiğini belirtti. Bu önemli başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek şehrin tüm paydaşlarıyla, tüm turizm profesyonelleriyle İstanbul için, İstanbul kadar çalıştıklarını söyledi.

En çok ziyaretçi akını Almanya’dan
Resmi kurumlardan alınan verilere göre hazırlanan rapor, yabancı uyruklu ziyaretçilerin güncel girişlerine göre oluşturuldu. Ocak-Mayıs 2019 ziyaretçi verilerine göre İstanbul’a 5 milyon 415 bin 906 kişi geldi. Bu dönem içinde İstanbul’u, 394 bin 925 ziyaretçi ile en çok Almanya vatandaşları tercih etti. Almanya’yı sırasıyla 337 bin 428 turist ile İran, 290 bin 985 turist ile Rusya takip etti. Diğer ülkeler sırasıyla; Irak, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Suudi Arabistan.

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