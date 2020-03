İstanbul Valisi'nden önemli yardım açıklaması! İsimleri tek tek paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.

Ama bugün burada bulunmamızın önemli bir sebebi şu. Bu çağrılarla an be an büyüklerimizin emrindeyiz ama biz her hafta onların evine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres, her hafta bu devam edecek. Peki bu görmüş olduğunuz vefa yardım kolilerini nasıl dağıtacağız? Sosyal yardımlarımız titiz bir çalışmayla tespit etmiş olduğumuz adresleri dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini aldık. Ve İstanbul'da önemli bir girişimcimiz Getir, bunlar tanzim ediliyor. Bunlar gıda mühendislerimizin gözetiminde gece gündüz hazırlandı, hazırlanıyor, hazırlanacak. Ve birazdan da aynı zamanda eş zamanlı 39 ilçede günde 7-8 bin hanemizin kapılarını çalıp kendilerine takdim edeceğiz.