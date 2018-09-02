İstanbul Valisi Şahin AA standını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Anadolu Ajansı, ülkemizin önemli, prestijli kurumlarından biri. 100 yılı bulan bir geçmişi var. Dünyada da saygın bir yeri var haber alma ve aktarma açısından." dedi.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Basın Yayın Birliği tarafından Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde okuyucuyla buluştu.

Etkinlik alanındaki AA standını ziyaret ederek, yayınlar hakkında bilgi alan Şahin, "Anadolu Ajansı ülkemizin önemli, prestijli kurumlarından biri. 100 yılı bulan bir geçmişi var. Dünyada da saygın bir yeri var haber alma ve aktarma açısından. Bildiğim kadarıyla 10'un üzerinde dilde haber servisi yapıyor. Bunların başlıcalarından birisi de Arapça. Burada Arapça ve diğer dillerdeki yayınlarının birer örneğini gördüm. Çok güzel. İnşallah çok daha yaygın, daha etkili bir ajans haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vasip Şahin, Arapça Kitap Fuarı'na valilik olarak destek verdiklerini söyleyerek şunları kaydetti: