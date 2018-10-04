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İstanbul Valisi Şahin’den İstanbul Tasarım Bienali’ne ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 19:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4.

İstanbul Valisi Şahin’den İstanbul Tasarım Bienali’ne ziyaret

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’ni ziyaret etti.

Bienal sergilerinin yer aldığı altı mekândan biri olan Pera Müzesi’ni gezen İstanbul Valisi Vasip Şahin’e İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın yanı sıra İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol eşlik etti. İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın rehberliğinde gerçekleştirilen bienal sergileri ziyaretinin ardından, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol rehberliğinde Pera Müzesi koleksiyonları gezildi.

“Okullar Okulu” başlığı altında Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen bienal, ücretsiz sergi ve etkinlikleriyle Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu’nda yer alan altı farklı mekânda gerçekleştiriliyor. Bienal kapsamında altı kıtadan 200’ün üzerinde katılımcının, tasarımdan gastronomiye, teknolojiden ekonomiye, mimariden biyolojiye farklı alanlardan projeleri 4 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

İstanbul Valisi Şahin’den İstanbul Tasarım Bienali’ne ziyaretİstanbul Valisi Şahin’den İstanbul Tasarım Bienali’ne ziyaretİstanbul Valisi Şahin’den İstanbul Tasarım Bienali’ne ziyaret

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