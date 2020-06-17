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  4. İstanbul Valisi talimat vermişti! 39 ilçede eş zamanlı 'yeni normal' denetimi

İstanbul Valisi talimat vermişti! 39 ilçede eş zamanlı 'yeni normal' denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi' talimatı kapsamında 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uyduğu görüldü.

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerin bazılarında, kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.

Vali Yerlikaya'nın talimatları kapsamında İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Yeni normal denetimi' kapsamında ilçede bulunan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa ve sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi.

(DHA)

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