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İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’dan bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbulluların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbulluların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Yerlikaya, bayram mesajında yola çıkacak sürücüleri de uyardı.
İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Yerlikaya, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Yerlikaya, bayram mesajında valilik ve belediye yetkililerinin görevlerinin başında olacağına dikkat çekti. Yerlikaya, bayram tatilinde yollarda olacak vatandaşları dikkatsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğa karşı uyararak trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı.

"Lütfen ruhen ve bedenen kendinizi iyi hissetmedikçe yola çıkmayın"
İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan’ın ardından kutlu bir bayrama daha çok şükür kavuştuk. Başta Aziz İstanbul sakinleri olmak üzere, milletimizin her bir ferdinin, gönül coğrafyalarımızda, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimizin ve Alem-i İslam’ın Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız. Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum. Bayramda ata ocağını şenlendirmek için birçok vatandaşımız yollara çıkacak. Her zaman olduğu gibi aşırı hız, dikkatsizlik, uykusuzluk ve yorgunluk kazaların en önemli sebebidir. Lütfen ruhen ve bedenen kendinizi iyi hissetmedikçe yola çıkmayın. Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen sevdiklerinize gecikmeyin. Kazasız belasız, sevinçli ve huzurlu yolculuklar hepimizi mutlu edecektir.Huzurlu bir bayram geçirmeniz için İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm birim ve hizmet merkezlerimiz görevinin başında olacak. Bayramın tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul’umuza huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum."

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