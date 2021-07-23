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İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı

23.07.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde aşılamadaki son durumu açıklayarak "22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelindeki aşı verilerini açıkladı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı."

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Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan başka bir açıklama da ise, "İstanbul'da ikamet eden ancak tatilde yada şehir dışında olanlarda bulundukları yerlerde aşı olabilmektedirler" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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