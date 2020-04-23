HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama filmi yayınlandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesajında bugün milli iradenin kalbi olarak nitelendirdiği Gazi Meclis'in bir asırlık çınar olduğunu belirterek, "Aziz Milletimiz, Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük bir seferberlik başlattı. Nice fedakarlıklarla Cumhuriyetimizi kurduk. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı, tanımayacağımızı ilan ettik. Bu kutlu gün, ülkemizi bugünlere taşıyan kahramanlarımızın izinden gitsin, zorluklar karşısında asla pes etmesinler diye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edildi." ifadelerini kullandı.

Bugünün çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de onur ve coşku günü olduğunu dile getiren Yerlikaya, büyük Türkiye idealinin, 2023, 2053, 2071 hedeflerinin, çocukların, gençlerin, milletin her bir ferdinin, çalışkanlığı, millet iradesine kayıtsız şartsız bağlılığıyla gerçekleşeceğini vurguladı.

Mesajında TBMM'nin 100. yılına da değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' esasıyla kurulan ve dualarla açılan yüce meclisimiz, 15 Temmuz'da bir kez daha gazi oldu. İstiklal mücadelemizi bir kez daha kazandık. Atatürk'ün bir asır önce söylediği gibi ülkemizi yine milletin azim ve kararlılığı kurtardı. Bugün 23 Nisan'ı evlerimizde karşılasak da gelecek yıl, coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız İstanbul'dan yine taşacak. Devletimizin kurucusu, ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ebediyete irtihal eden Gazi Meclisimizin tüm vekillerini saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Çocuklarımızın ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum. 23 Nisan sevinç, coşku, gurur günümüz... Bu ülkenin her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği, yüzü Türkiye'nin yüzüdür. 100. yılımız kutlu olsun."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 23 NİSAN FİLMİ

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama filmi yayınlandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
THY uçağından gökyüzünde Türk BayrağıTHY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 23 Nisan

En Çok Okunan Haberler

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İki doktor hastane koridorunda birbirine girdi

İki doktor hastane koridorunda birbirine girdi

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Diğer Haberler
Ramazan imsakiyesi 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin imsak ve iftar vakitleri

Ramazan imsakiyesi 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin imsak ve iftar vakitleri

Cemaatsiz evde teravih namazı nasıl kılınır? 2020 Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılınacak?

Cemaatsiz teravih namazı nasıl kılınır?

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3205 kişiye işlem uygulandı

Ramazan ayı mesajları 2020: Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan! (Resimli Ramazan mesajları)

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

İngiltere ve Rusya'ya mesaj: Başarılı sonuçlar aldık

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? 2020 Ramazan ayı için iftar ve sahur önerileri

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? 2020 Ramazan ayı için iftar ve sahur önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.