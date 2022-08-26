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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Başkomutanlık Meydan Muharebesi paylaşımı

26.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 100 yıl önce zaferle sonuçlanan ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' hakkında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe’de Mehmetçiklere tarihi emrini verdi; Allah, Türk Milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Başkomutanlık Meydan Muharebesi paylaşımı

30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin üzerinden tam 100 yıl geçti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' hakkında sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımını Büyük Taarruz'un başladığı saat olan 05.30’da yaptı.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“26 Ağustos 1922, 05.30

Bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe’de Mehmetçiklere tarihi emrini verdi;

“Allah, Türk Milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir.”


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Ali Yerlikaya başkomutanlık meydan muharebesi istanbul valisi
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