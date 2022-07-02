İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cahit Sıtkı Tarancı'yı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Bahar Sarhoşluğu' şiirinden bir bölüm paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Minareler katından geçiyorum,

Gökyüzü mahallesi İstanbul’un

Süt beyaz bir martıyım açıklarda

Gemilere ben yol gösteriyorum”

“Minareler katından geçiyorum

Gökyüzü mahallesi İstanbul’un

Süt beyaz bir martıyım açıklarda

Gemilere ben yol gösteriyorum”#CahitSıtkıTarancı#İstanbul❤️#cumartesi pic.twitter.com/H1WrTRv1n5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2022



