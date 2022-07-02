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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cahit Sıtkı Tarancı'yı paylaşımı

02.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şair Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait bir şiirin dizelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cahit Sıtkı Tarancı'yı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Bahar Sarhoşluğu' şiirinden bir bölüm paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Minareler katından geçiyorum,
Gökyüzü mahallesi İstanbul’un
Süt beyaz bir martıyım açıklarda
Gemilere ben yol gösteriyorum”


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