HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Cüneyt Arkın' paylaşımı: 'Bükülmez bileğimiz, yenilmez kahramanımızdı'

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Cüneyt Arkın' paylaşımı: 'Bükülmez bileğimiz, yenilmez kahramanımızdı'

28.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duayen oyuncu Cüneyt Arkın'ın yaşama veda etmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da usta oyuncuyu "Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı" sözleriyle anarak başsağlığı mesajı paylaştı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Cüneyt Arkın' paylaşımı: 'Bükülmez bileğimiz, yenilmez kahramanımızdı'

Türkiye bu sabah Cüney Arkın'ın ölüm haberiyle acı bir güne uyandı. 7'den 70'e sevilen oyuncunun ölümü hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı gönderide şunları kaydetti:

"Çok üzgünüm… Cüneyt Arkın; yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi.

Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı.

Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun…"

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldıCüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi... Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi...
Sosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçeSosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçe
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.