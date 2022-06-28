İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Cüneyt Arkın' paylaşımı: 'Bükülmez bileğimiz, yenilmez kahramanımızdı'

Türkiye bu sabah Cüney Arkın'ın ölüm haberiyle acı bir güne uyandı. 7'den 70'e sevilen oyuncunun ölümü hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı gönderide şunları kaydetti:

"Çok üzgünüm… Cüneyt Arkın; yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi.

Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı.

Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun…"



