İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:



İstanbul'a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz. 2020 tüm dünya için zor bir yıl oldu.

Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak.

Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul'un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Covid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.

Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den Cuma günü saat 10'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır.

507 TERÖR OPERASYONU YAPILDI

2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı. 2019'a oranla 2020'de evden hırsızlık yüzde 11 azaldı. İş yerinden hırsızlık yüzde 10 azaldı. Otodan hırsızlık yüzde 30 azaldı. Gasp suçlarında yüzde 8 azalma gerçekleşti.

İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı.

