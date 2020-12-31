HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

31.12.2020 11:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den Cuma günü saat 10'a kadar tüm girişler sınırlandırılacak" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

İstanbul'a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz. 2020 tüm dünya için zor bir yıl oldu.

Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak.

Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul'un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Covid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.

Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den Cuma günü saat 10'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır.

507 TERÖR OPERASYONU YAPILDI

2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı. 2019'a oranla 2020'de evden hırsızlık yüzde 11 azaldı. İş yerinden hırsızlık yüzde 10 azaldı. Otodan hırsızlık yüzde 30 azaldı. Gasp suçlarında yüzde 8 azalma gerçekleşti.

İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! Gaziantep'te sokak ortasında vahşet!
Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Otobüs şoförüne saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Antalya'da korkulu anlar: Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi

Korkulu anlar: Ortalık savaş alanına döndü

Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Trafikte kalanlar için sokağa çıkma kısıtlaması... Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi önce dövdü sonra tüfekle vurdu

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet!

Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz

Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.