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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

03.03.2021 23:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dinamik Denetim Modeli" ile İstanbul’un her yerinde denetimlerin başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, “Değerli hemşehrilerim, yeni dinamik denetim modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak” dedi.

Öte yandan Vali Yerlikaya, denetimler öncesi yaptığı toplantının fotoğraflarını da paylaştı. (İHA)


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