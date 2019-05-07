İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vali Ali Yerlikaya’nın İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 23 Haziran’da yenilenecek seçime kadar İBB Başkan Vekili olarak görev yapacak olan Vali Yerlikaya bugün saat 18.15 sıralarında İBB binasına geldi. Yaklaşık bir buçuk saat içeride kalan Vali Yerlikaya’nın bugün itibariyle göreve başladığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya’yı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’na gelişinde Genel Sekreter Hayri Baraçlı, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu ve diğer yöneticiler karşıladı.

Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi" denildi.



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