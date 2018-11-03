İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Gaziantep Valiliğinden İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, "Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız." dedi.

Tarifeli uçakla ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Yerlikaya'yı VIP Salonu'nda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş ile bazı ilgililer karşıladı.

Yerlikaya, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini kaydederek, "Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Bu güvene layık olmak için eşim Hatice Nur hanımla, hep birlikte gecemiz gücümüz, bu aziz şehir için çalışmak olacak." dedi.

Karşılamaya gelenlere teşekkür ettiğini ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Her fırsatta şehrimizin her konusunu, şehrimizle beraber istişare ederek ve şehrimizin en razı olacağı şekilde çözmek için gayret göstereceğiz. Gazi şehrinin de selamını getirdim. Dört yıla yakın bir zamandır Gazi şehrin evlatlarıyla beraber güzel hizmetler yaptık. İstanbul'a atanmamızda Gazi şehrimizin, ailemizin üzerinde büyük hakları var. Ama onlarla birlikte bu onuru yaşarken, bugün 'Bismillah' dedik. Uzunca bir yolculuktan sonra yeni geldik. Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız."